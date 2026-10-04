Verín premia o traballo do comercio de proximidade

I GALA PREMIOS AO COMERCIO

Xoguetería Kuqui, Chabela Regalos, Marise Salgado, UnoUno Arquitectura e Santiveri foron os establecementos galardoados na cita organizada por Aever e a Xunta

A actriz Iria Sobrado presentou unha gala que uniu espectáculo, música e recoñecemento aos comercios da vila.
A actriz Iria Sobrado presentou unha gala que uniu espectáculo, música e recoñecemento aos comercios da vila. | Aever

O Auditorio de Verín acolleu a I Gala dos Premios ao Comercio, organizada polo Centro Comercial Urbano Aever, asociación que reúne ao tecido comercial local, no marco dunha campaña financiada pola Xunta para poñer en valor a traxectoria, a innovación e o traballo dos establecementos da vila.

Durante o acto, conducido pola actriz Iria Sobrado e coa actuación musical de Mr. Cool, deuse a coñecer o fallo do xurado nas distintas categorías. Xoguetería Kuqui fíxose co premio á Renovación ou Relevo Xeracional, mentres que Chabela Regalos levou o galardón polo seu Compromiso coa Comunidade e Identidade Local. O premio ao Novo Comercio recaeu en Marise Salgado, a distinción de Innovación Comercial de Proximidade foi para UnoUno Arquitectura Interior e Santiveri foi recoñecido na categoría de Mellor Comunicación Comercial de Proximidade.

Na súa intervención, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, destacou o labor desenvolvido por Aever e subliñou a importancia de visibilizar o traballo do comercio local.

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