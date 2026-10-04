I GALA PREMIOS AO COMERCIO
Verín premia o traballo do comercio de proximidade
I GALA PREMIOS AO COMERCIO
O Auditorio de Verín acolleu a I Gala dos Premios ao Comercio, organizada polo Centro Comercial Urbano Aever, asociación que reúne ao tecido comercial local, no marco dunha campaña financiada pola Xunta para poñer en valor a traxectoria, a innovación e o traballo dos establecementos da vila.
Durante o acto, conducido pola actriz Iria Sobrado e coa actuación musical de Mr. Cool, deuse a coñecer o fallo do xurado nas distintas categorías. Xoguetería Kuqui fíxose co premio á Renovación ou Relevo Xeracional, mentres que Chabela Regalos levou o galardón polo seu Compromiso coa Comunidade e Identidade Local. O premio ao Novo Comercio recaeu en Marise Salgado, a distinción de Innovación Comercial de Proximidade foi para UnoUno Arquitectura Interior e Santiveri foi recoñecido na categoría de Mellor Comunicación Comercial de Proximidade.
Na súa intervención, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, destacou o labor desenvolvido por Aever e subliñou a importancia de visibilizar o traballo do comercio local.
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