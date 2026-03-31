Verín sufre en menos de diez minutos una colisión entre dos bicis y otra entre un coche y una moto

Verín sufrió en la tarde de este martes una consecución de incidentes de tráfico en menos de diez minutos. A las 19:07 se producía en la parroquia de A Rasela una colisión entre un coche y una moto que dejaba un herido, el cual precisó asistencia sanitaria. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y bomberos de Verín.

El otro suceso se producía 7 minutos después. A las 19:14, dos bicicletas chocaban en la carretera de Cabreiroá a Vilar de Cervos. El accidente derivó en una persona herida que también precisó asistencia sanitaria. Los dos ciclistas acabaron fuera de la vía. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y bomberos de Verín.