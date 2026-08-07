Cepedelo: ver el eclipse desde la aldea más alta de Galicia

Ver el eclipse en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza y alejado de las grandes concentraciones de visitantes. Esa es la propuesta que lanzan los vecinos de Cepedelo, la aldea habitada más alta de Galicia, ubicada en el concello de Viana do Bolo.

Este pequeño núcleo rural se presenta como un “enclave privilegiado” para contemplar el fenómeno astronómico gracias a sus características naturales, su ubicación elevada y la tranquilidad de un entorno que permite disfrutar del cielo nocturno y de los acontecimientos astronómicos sin las aglomeraciones habituales de otros puntos de observación.

Rodeado por el paisaje de montaña de las Terras do Bibei y Pena Trevinca, Cepedelo ofrece una experiencia diferente para quienes buscan combinar la observación del eclipse con el contacto con la naturaleza y el patrimonio rural. La ausencia de contaminación lumínica y la amplitud visual del entorno convierten a esta aldea en un escenario especialmente atractivo para los aficionados a la astronomía y para quienes quieran vivir el fenómeno “de una manera más pausada y cercana”.

La Asociación de Vecinos Santa María de Cepedelo se ha implicado en la organización de esta experiencia con una propuesta pensada para facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar del eclipse en un ambiente familiar y de convivencia.

Para la ocasión, la entidad ha preparado un pack especial por un precio de 5 euros –a modo de donación- que incluye una merienda-cena, elaborada a partir de productos propios de la zona, y unas gafas homologadas de protección para la observación segura del fenómeno.

Unión entre vecinos

Esta iniciativa es solo un ejemplo de la determinación de los vecinos de Cepedelo, un pequeño núcleo rural que resiste al paso del tiempo con el orgullo de quienes mantienen viva una forma de vida ligada a la montaña. Situada a unos 1.350 metros de altitud, esta aldea cuenta con apenas una decena de habitantes censados, aunque durante los meses más duros del invierno son muy pocos los que permanecen de forma permanente en el lugar.

Conocido en los últimos años por las dificultades de acceso durante los temporales de nieve que han dejado a sus vecinos prácticamente aislados, Cepedelo es también un ejemplo de compromiso y arraigo. Lejos de resignarse al abandono que amenaza a tantos pequeños núcleos rurales, un grupo de vecinos trabaja para poner en valor su patrimonio, recuperar sus tradiciones y demostrar que estas aldeas todavía tienen mucho que ofrecer.

Desde la organización de actividades culturales y gastronómicas hasta iniciativas como la observación del eclipse, los habitantes del pueblo más alto de Galicia reivindican su tierra. Su intención es convertir las dificultades de vivir en un entorno extremo en una oportunidad para mostrar la belleza, la tranquilidad y la singularidad de un lugar “totalmente único” enmarcado en un “entorno inmejorable”.