Aquellas divertidas erratas de la prensa local

La vieja revista de humor “La Codorniz” publicaba dos divertidas secciones recopiladoras de erratas de prensa y a las que titulaba como “La cárcel de papel” y “La comisaría de papel”. Su contenido quedó recogido en un par de libros. También recogía titulares y tratamiento curioso de noticias comunes. Desde mis inicios en el periodismo escrito también tuve yo la afición de guardar recortes de prensa de historias graciosas, que eran muy frecuentes entonces, sobre todo con el cambio de los pies de foto, cuando los periódicos se elaboraban de modo más artesanal y la composición de las planas se hacía por separado textos y fotos, y los pies de cada una de ellas del mismo modo.

En la antología de esos casos históricos figura con honores la prensa de Ourense. En concreto la edición para aquí de un periódico regional, en el que se daba noticia de dos acontecimientos coincidentes: la celebración de la fiesta de San Antonio Abad y la bendición de animales, y la participación de tres ilustres próceres en el entonces concurso de Televisión Española “Los hombres saben, los pueblos marchan”. Y lo sé bien porque yo fui el redactor de ambas noticias y de los pies que se cambiaron, y no por mi culpa, al montar las páginas en el taller. Leer los pies de cada noticia produce inevitablemente la risa. Porque en la foto donde aparecen los animales diversos bendecidos se dice que son los ilustrados ourensanos que representaran a nuestra ciudad en el concurso, en tanto el pie de la foto donde aparecen los tres aludidos se apunta que son los animales bendecidos.

Bajo el titular “Don Antonio de la Fuente, otro orensano de “Los hombres saben, los pueblos marchan” aparece una foto en la que se ven varios caballos y otros animales que han sido bendecidos y el pie dice “Don Antonio de la Fuente, don Alselmo López y don Abelardo Sontorum, tres orensanos que participaron en el programa de TVE “Los hombres saben, los pueblos marchan”. En otro lado de la misma página, bajo la foto en que aparecen los tres concursantes citados se leer el siguiente pie “Patrocinado por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y por primera vez en Orense, se ha celebrado la festividad de San Antonio Abad con un acto simpático y pintoresco”.

El resto de la noticia daba cuenta que, tras una misa en la iglesia de los franciscanos se procedió a la bendición de los animales que, acompañados de sus dueños se concentraron en la explanada al lado de la torre. La fiesta se acompañó con la presencia de caballistas de la Escuela de Circo de la Ciudad de los Muchachos. También se repartió como era tradicional el pan de San Antonio. Leer esto, bajo el titular “La Fiesta de San Antonio Abad” bajo la foto de los tres concursantes, todos ellos personas conocidas en la ciudad produjo la inevitable sorpresa. El titular y la noticia, con la foto y el pie cambiado, relativa al concurso, entonces muy popular, y a los tres concursantes, daba cuenta de que su participación en la primera fase del concurso se debía al entusiasmo de don Antonio de la Fuente, de 49 años, funcionario, casado y padre de cinco hijos. Yo le hice una entrevista para Radio Popular en la que me contaba que era muy aficionado a los concursos de la única televisión que había entones, por lo que había decidido participar en uno de ellos. Aunque en la foto publicada no aparecían, el equipo completo de don Antonio lo componían: don Anselmo López Moraris; abogado, don Abelardo Santórum, sacerdote y literato; don Servando Ellacuriaga, periodista; el señor Mascareñas y la esposa de don Anselmo, de esta última se destacaba que siendo madre de cuatro hijos todavía tenía tiempo para estudiar Filosofía y Letras. Toda esta historia sucedió en enero de 1970. Es decir, hace sólo 56 años. Lo que no tuve tiempo de averiguar fue cómo quedaron en el concurso. Guardo los recortes entre las piezas más entrañables de mis archivos.