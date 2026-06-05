La Coral Candea estrena directora en Chaves

La Coral Polifónica Candea de Viana do Bolo vivió un momento significativo al estrenar actuación bajo la dirección de su nueva directora, la trivesa Sandra González, durante el Encontro Ibérico de Coros celebrado en la vecina localidad portuguesa de Chaves.

La cita reunió a destacadas formaciones corales de Galicia y Portugal en un evento dedicado al intercambio cultural y musical entre ambos territorios. A lo largo de las dos jornadas del encuentro, el público pudo disfrutar de varias agrupaciones, entre las que se encontraban el Orfeón de Guimarães, el Orfeón do Casino de Carballiño, la Coral de Chaves, la Coral de Senhora da Hora, la Coral Polifónica de Arco y la Coral Polifónica Candea.

Para la agrupación vianesa, esta actuación supuso además el debut oficial de Sandra González al frente de la formación, iniciando así una nueva etapa marcada por la ilusión y el compromiso con la música coral. La directora afrontó este estreno acompañada por los integrantes de la coral, que ofrecieron una actuación muy bien recibida por el público asistente.