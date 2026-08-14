Galería | Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
PLACA OFICIAL
La pequeña aldea de Viana do Bolo celebra la III Festa do Caldo, estrena la placa oficial que la acredita como el núcleo habitado a mayor altitud de Galicia y multiplica por 60 su población durante la jornada
La aldea de Cepedelo (Viana do Bolo) celebró la III Festa do Caldo, una cita con la que buscó reivindicar sus tradiciones y su cultura de montaña. La jornada tuvo un significado especial al inaugurarse la placa oficial que acredita al pueblo como el núcleo habitado a mayor altitud de Galicia, situado a 1.350 metros sobre el nivel del mar.
El evento supuso un éxito rotundo de convocatoria: sus apenas 8 vecinos habituales lograron reunir a más de 500 personas. Gracias al trabajo colectivo de la comunidad, los asistentes disfrutaron de un menú tradicional encabezado por su "caldo de altura", lacón, chorizo y pan artesanal elaborado en un horno centenario. La música y el ambiente festivo completaron una gran jornada que ya mira hacia 2027.
1/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
2/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
3/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
4/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
5/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
6/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
7/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
8/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
9/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
10/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
11/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
12/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería
13/13
Tradición y gastronomía a 1.350 metros de altitud: Cepedelo celebra su III Festa do Caldo
|
Cristina Clavería