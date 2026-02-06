ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una herida al salirse de la vía en Pradocabalos, Viana do Bolo
ACCIDENTE DE TRÁFICO
A las 10:58 horas de la mañana de este viernes, 6 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que resultó en una mujer herida. Fue una salida de vía en el lugar de Santa María de Pradocabalos, en el concello de Viana do Bolo. La mujer se encontraba fuera del vehículo cuando llegaron los servicios de emergencia, aunque necesitó asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local y Protección Civil de Viana do Bolo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una herida al salirse de la vía en Pradocabalos, Viana do Bolo
DISPOSITIVO ESPECIAL
Viana tiene a punto la seguridad para celebrar el Entroido
Lo último
TRACTORADAS CON CONSECUENCIAS
Cerca de 100 tractoristas irrumpen en la Subdelegación del Gobierno de Ourense por multas de hasta 3.000 euros