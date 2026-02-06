Una herida al salirse de la vía en Pradocabalos, Viana do Bolo

A las 10:58 horas de la mañana de este viernes, 6 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que resultó en una mujer herida. Fue una salida de vía en el lugar de Santa María de Pradocabalos, en el concello de Viana do Bolo. La mujer se encontraba fuera del vehículo cuando llegaron los servicios de emergencia, aunque necesitó asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Policía Local y Protección Civil de Viana do Bolo.