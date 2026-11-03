A Insua dos Poetas celebrará a tradición co seu magosto popular
QUINTA EDICIÓN
A Insua dos Poetas (A Esgueva, Madarnás, O Carballiño) celebrará o vindeiro sábado, 14 de novembro, a quinta edición do seu magosto popular
Detalles del evento
A Insua dos Poetas (A Esgueva, Madarnás, O Carballiño) celebrará o vindeiro sábado, 14 de novembro, a quinta edición do seu magosto popular dos nenos e nenas, a modo de peche do magosto no Carballiño. A iniciativa comezará a partir das 16,00 horas.
“É, sobre todo, un magosto tradicional, sen nada que ver coas contaminacións do Halloween e do Samaín”, explica Luis González Tosar, presidente da Fundación Insua dos Poetas, organizadora do evento. En consonancia con ese espírito tradicional ao que fai referencia, a iniciativa, de entrada libre, ofrecerá un menú típico desta celebración, composto por castañas, chourizos, bica e bebida para o desfrute de todos.
Xogo infantís
Xunto con esta aposta pola tradición, tamén haberá espazo para o lecer, con propostas pensadas especialmente para os máis pequenos da casa e nun espazo natural e cultural como o é a Insua dos Poetas. Segundo confirma González Tosar, instalaranse xogos infantís e atraccións como os anos anteriores, que permanecerán dispoñibles ata o final da xornada, ás 19,00 horas. Para completar a oferta, a programación incluirá un espectáculo de maxia, que se sumará á música de DJ Tibu, encargado de amenizar o evento durante toda a tarde.
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