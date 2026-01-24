La Mina de Penouta se reactivará de manera paulatina

La compañía australiana Energy Transition Minerals, dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética, será la nueva propietaria de la Mina de Penouta, en Viana do Bolo, tras resultar adjudicataria del concurso de acreedores.

La reactivación de la explotación se produce en un contexto administrativo y judicial complejo. La explotación de la sección C continúa pendiente de una nueva autorización, después de que se detectara un defecto de forma en la anterior licencia por no haberse tenido en cuenta la proximidad de la Red Natura 2000. Sin embargo, Energy Transition afirma ser consciente de que el proceso puede prolongarse hasta dos años, pero descarta que la sección C no llegue a explotarse y asume el riesgo al considerar que el potencial del yacimiento justifica la espera. Mientras tanto, entre sus planes se encuentra el tratamiento de los residuos existentes en la llamada sección B.

A esta tramitación se suma otro hito clave: al tratarse de una empresa de capital 100 % australiano, la operación está sujeta al procedimiento de control de inversiones extranjeras (FDI), que requiere la aprobación del Consejo de Ministros. La compañía asegura cumplir todos los requisitos exigidos y confía en obtener una resolución favorable a finales de marzo o principios de abril, momento en el que se iniciará esa “reactivación progresiva”.

Durante este proceso, la compañía asegura que pondrá especial atención a la restauración ambiental, la compatibilidad con el entorno protegido de Pena Trevinca y la Red Natura 2000, así como la generación de empleo local. Según afirman, la incorporación de personal será progresiva -comenzando por perfiles técnicos- con el objetivo de alcanzar, al menos, los niveles de empleo existentes antes de la paralización de la explotación minera que tuvo lugar a finales del 2023.

Jorge Gil, Director de Energy Transition Minerals en España: “Vamos a apostar con firmeza por empleo local”

El director, Jorge Gil.

Jorge Gil está al frente de la compañía Energy Transition Minerals en España y asegura que el potencial de Penouta garantizará la explotación minera durante un periodo dilatado de tiempo.

Pregunta. ¿Qué significa para Energy Transition hacerse con la única explotación de coltán de Europa?

Respuesta. Energy Transition consideró que era una oportunidad importante pasar a la fase de explotación y, de alguna forma, desarrollar toda la experiencia que teníamos acumulada en diversos proyectos de investigación. Conscientes de la situación y los problemas que se derivaban de la explotación de Penouta, no entendíamos que un recurso medido con ese potencial económico no tuviera “tantas novias como se merecía”.

P. La mina sigue pendiente de una resolución judicial del llamado sector C. ¿Entendemos que esto condiciona de algún modo los proyectos de la empresa?

R. Éramos conscientes de que esta fue la causa de la paralización y lo que provocó el proceso de acreedores contra la antigua compañía. Era el hito más importante que, de alguna forma, teníamos que superar y valorar. Tras la denuncia de Ecologistas en Acción se realizó una revisión del otorgamiento de la licencia de explotación. Durante la misma, se descubrió que la declaración de impacto ambiental no tuvo en cuenta la cercanía de la Red Natura 2000, lo que motivó un defecto de forma en la concesión de la licencia. Ahora debemos solicitar nuevamente una licencia que cumpla toda la normativa que nos marque la Xunta de Galicia. La espera puede dilatarse hasta dos años, pero no se contempla la posibilidad de que esa sección C no pueda llegar a explotarse. ¿Es un riesgo? Sí, pero consideramos que el activo de Penouta merece esa reactivación y correr ese riesgo.

P. ¿Cómo se piensa compatibilizar la explotación minera con la protección de ese espacio de Pena Trevinca y la Red Natura 2000?

R. Venimos para mejorar cualquier aspecto de la explotación, no solamente a nivel técnico e industrial, sino también cualquier tipo de afección sobre el medio ambiente que pueda tener la explotación minera. Se van a introducir cambios con respecto al proyecto anterior para evitar estos conflictos ambientales. Debemos mejorar y buscar esa excelencia que permita una afección sobre el medio ambiente lo menos lesiva posible para el entorno.

P. ¿En cuanto a la importancia que va a tener esta reactivación de Penouta en la economía y el empleo de la comarca. ¿Cuántos empleos directos e indirectos prevé generar este proyecto? ¿Y qué porcentaje será empleo local?

R. La reactivación de Penouta va a tener varias etapas. Tras la adquisición va a pasar por la preparación de la reactivación. La mina ha estado paralizada durante dos años, hay que poner en marcha todos los recursos técnicos y posteriormente proceder a la reactivación de la sección B. Ese proceso, que va a ser paulatino, permitirá la incorporación gradual de personal. Primero entrarán los técnicos para poder evaluar y paralelamente a ello nosotros vamos a iniciar el tratamiento de los residuos que quedan y la protección de las balsas que hay alrededor de la mina. Se incorporará personal básicamente de la población local y se espera llegar como mínimo al número que había anteriormente.

P. El coltán es clave para esa transición energética y tecnológica que estamos viviendo, ¿qué papel juega Penouta en esa nueva esfera que tenemos? ¿Puede ser un papel relevante o no?

R. Ciertos recursos minerales que antes eran residuales ahora se han convertido en vitales y estratégicos para la transición. Penouta se ha convertido en el único yacimiento con explotación de coltán libre de conflicto armado, capaz de conjugar un respeto sobre el medioambiente y un respeto sobre las condiciones laborales y legislación industrial.

P. ¿Sabemos a qué mercado irá destinado ese material que se va a extraer o aún estamos muy lejos de eso?

R. No, no estamos tan lejos de eso, esperemos. Es evidente que el mercado del coltán no debería estar fuera de la Unión Europea. Debemos ser capaces de procesar nuestro producto y consumirlo en el mundo occidental: Unión Europea, Australia, Japón, Canadá o Estados Unidos.