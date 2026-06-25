Viana do Bolo pide en pleno la declaración de emergencia por las riadas en la zona

El impacto de la riada en A Bouza, una de las cuatro aldeas de Viana do Bolo más golpeadas por el temporal.

Se cumple una semana de la riada que el pasado miércoles golpeó con dureza a cuatro aldeas del municipio de Viana do Bolo. Las intensas lluvias registradas en apenas unas horas provocaron una impresionante avenida de agua que descendió por la ladera arrastrando miles de toneladas de escombros, piedras, lodo y restos vegetales, dejando a su paso importantes daños materiales y una profunda huella en los núcleos afectados.

Ante la demora en el avance de los trabajos de recuperación, el Concello de Viana do Bolo celebró ayer un pleno extraordinario en el que se incluyó, como uno de los puntos principales del orden del día, la solicitud formal a la Xunta de Galicia para que declare la situación de emergencia derivada de las inundaciones que afectaron al municipio.

La iniciativa municipal llega después de haber esperado durante varios días a que fuese la propia administración autonómica la que impulsase esta medida. “Démoslle unha marxe suficiente para que a Xunta tomase a iniciativa, pero ante a súa inacción decidimos dar un paso adiante. É de xustiza”, señaló el regidor Germán García-Ávila, quien considera que la magnitud de los daños sufridos por las aldeas afectadas justifica la adopción de medidas extraordinarias que permitan agilizar los trámites administrativos, movilizar más recursos y acelerar la recuperación de las zonas damnificadas.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos con representación municipal, mostrando así una posición común ante la necesidad de acelerar la respuesta institucional a las consecuencias de la riada.

Sesión plenaria celebrada durante la mañana de ayer en Viana do Bolo. | Germán García

Desde el Concello recuerdan además que la declaración de emergencia constituye el paso previo necesario para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida comúnmente como zona catastrófica. Esta figura permitiría movilizar ayudas extraordinarias y facilitar que sea el Estado quien asuma buena parte de las actuaciones necesarias para la reparación de los daños materiales ocasionados por las inundaciones.

Aunque las labores de limpieza comenzaron prácticamente de inmediato y, en la mayoría de los núcleos afectados —Pradocabalos, O Castro, A Bouza y Pexeiros— ya se habían iniciado actuaciones en las primeras 48 horas tras la riada, el avance de los trabajos se ha visto condicionado durante los últimos días por diversos obstáculos administrativos y problemas de coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

La gestión y retirada de los miles de toneladas de escombros, lodo, piedras y restos vegetales acumulados por la fuerza del agua ha quedado parcialmente bloqueada debido a la falta de autorizaciones y a la necesidad de determinar espacios adecuados para el depósito de los residuos. Esta situación ha ralentizado significativamente unas actuaciones que los vecinos consideran urgentes para recuperar la normalidad. “Estamos vivindo entre escombros”, apuntan.

Cambios de agenda

La reunión prevista para este viernes a las 9.30 horas en San Caetano entre el alcalde de Viana do Bolo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido aplazada finalmente al próximo lunes a las 13.30 horas. La modificación de la agenda fue comunicada al regidor durante la mañana de ayer.

“Isto segue retrasando os traballos de limpeza e desescombro”, señaló el alcalde, Germán García-Ávila, quien insiste en la necesidad de acelerar los procedimientos administrativos para desbloquear actuaciones que consideran prioritarias.

El Concello de Viana do Bolo informa de que las personas afectadas por las recientes inundaciones y otros daños provocados por situaciones de emergencia pueden solicitar las ayudas habilitadas por el Ministerio del Interior para hacer frente a los perjuicios sufridos. El plazo para presentar las solicitudes es de un mes desde que finalizó el suceso y deberán ir acompañadas de la documentación correspondiente. Estas ayudas pueden complementar otras subvenciones o indemnizaciones que reciban los afectados, siempre sin superar el importe total de los daños ocasionados.