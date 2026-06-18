Galería | A Bouza, en Viana, zona cero de la destrucción en la provincia de Ourense por las lluvias torrenciales
AFECTADO EL CASCO URBANO
A Bouza sufrió graves consecuencias por las lluvias torrenciales asociadas a la alerta naranja por tormentas en la provincia de Ourense este miércoles, siendo considerada ya la "zona cero" del desastre.
En esta aldea, la escorrentía provocó inundaciones en viviendas, bajos y bodegas, además de un fuerte arrastre de piedras, troncos y lodo procedentes de las laderas. El casco urbano quedó especialmente afectado y visiblemente devastado por la acumulación de estos materiales.
La situación llegó a bloquear las salidas del pueblo, dejando a la población parcialmente aislada. Ante esta emergencia, fue necesaria la intervención de un constructor de la zona que, con maquinaria pesada y la colaboración de los vecinos, trabajó para despejar los accesos y restablecer la conectividad del núcleo.
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