Viana do Bolo inicia las fiestas al ritmo de los artistas locales

La Praza Mayor de Viana do Bolo se llenó este martes para disfrutar de una de las noches más especiales de las fiestas: el concierto de artistas locales. Una velada que puso en valor el enorme talento musical de la localidad y reunió sobre el escenario a numerosos artistas vinculados a la historia y la cultura vianesa.

Durante la noche, los vecinos disfrutaron al ritmo de sus propios músicos, en un ambiente de orgullo por el talento de la tierra. Eduardo Ávila, Luis Pérez, Gundi Prol, María La Blanco, Martín Ares, Carlos Ares, Piki Somoza, Choy Cruz, Rocío Carballo, Óscar López, Aldo García y Julio Somoza, entre otros, fueron poniendo música a una plaza abarrotada que respondió con entusiasmo a cada actuación.

El momento más emotivo llegó con el cierre de la noche a cargo de Cabo da Vila, con Javi Basteiro, Marcos Basteiro y Tony Carviana sobre el escenario. Sus canciones hicieron viajar a muchos vianeses varias décadas atrás y despertaron recuerdos y emociones compartidas, convirtiendo el concierto en un auténtico encuentro entre generaciones. Cabo da Vila, grupo de referencia para el municipio, logró unir a través de su música el sentimiento vianés y poner el broche de oro a una noche que quedará en la memoria de la localidad.

Se trata de una iniciativa que se celebra por primera vez, pero que ya ha dejado claro que tiene vocación de continuidad. Finalizado el concierto fueron muchos los vecinos que expresaron su deseo de que esta experiencia vuelva a repetirse y se consolide en el calendario festivo de Viana do Bolo, “para ver de nuevo el talento vianés junto sobre un mismo escenario”.

La programación festiva continuará a lo largo de los próximos días

La fiesta continúa

La programación festiva continuará a lo largo de los próximos días con una amplia variedad de propuestas pensadas para todos los públicos. Entre las citas más esperadas se encuentra la Fiesta de los 80 y 90, una noche dedicada a la música y los recuerdos de estas décadas, así como la XIV Mostra de Teatro Candea, que volverá a acercar las artes escénicas al municipio.

La música seguirá teniendo un papel protagonista con las actuaciones de las orquestas Claxxon, Cinema y Compostela, que serán las encargadas de poner ritmo a las noches. Junto a la programación cultural y lúdica, también se celebrarán durante los próximos días los actos religiosos en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque que volverán a reunir a vecinos y visitantes en torno a la devoción.