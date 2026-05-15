Viana do Bolo se lleva premio en Galiciencia

Galiciencia acogió este jueves la final de “Atrévete coa ciberseguridade!”, el desafío científico en el que participaron durante los últimos meses alumnos desde 4° de Primaria a Bachillerato de toda Galicia de manera online. A lo largo de ese período se les propuso explorar el mundo digital para entender cómo funciona y así evitar posibles riesgos. Tuvieron que resolver enigmas, superar pruebas técnicas y tomar decisiones clave para poder avanzar en los diferentes retos de esta competición.

Se sumaron a esta aventura un total de 338 equipos, integrados por 873 chicos y chicas de 63 centros educativos. Los que consiguieron pasar los tres retos de la fase online compitieron este jueves de manera presencial. Los equipos finalistas se embarcaron en una misión muy particular: hacer frente a una plataforma infectada.

Desafíos

El primer paso fue poder abrir una caja fuerte, que contenía unas tarjetas que les daban acceso a los ordenadores. Para conseguir liberar el dispositivo afectado, tuvieron que pasar una serie de desafíos: descifrar claves, recuperar archivos… hasta lograr neutralizar el ataque con los conocimientos y medios disponibles.

El ganador en la categoría de Primaria fue el equipo “Os Ciberguardias”, formado por Bernal Vilela y Xabier Villar, del CEIP Bibei de Viana do Bolo. En la categoría de primero a tercero de Secundaria ganó el equipo “VortexVirtual” del colegio Eduardo Pondal de Cangas. Y en la categoría de cuarto de Secundaria a Bachillerato los vencedores fueron “Tecnológicos”, del IES García Barros de A Estrada.

A través de estas experiencias, se busca que tomen conciencia de que no son precisos grandes conocimientos técnicos ni contenido sofisticado generado por inteligencia artificial para que nos engañen, para que roben nuestros datos o suplanten nuestra identidad.

En el espectáculo de ciencia se mostró cómo cualquier persona puede ser víctima de un ciberataque, independientemente de su nivel de conocimiento tecnológico. En la jornada de este viernes finaliza Galiciencia con la entrega de premios a los mejores proyectos.