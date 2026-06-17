En Viana la inclusión real se construye con oportunidades

Brais Seoane Villasante ya forma parte del equipo del Concello de Viana do Bolo como nuevo conserje, un paso que simboliza la firme apuesta del gobierno local por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Con un grado de discapacidad del 72 %, este joven vianés de 32 años ha encontrado una oportunidad laboral que afronta con enorme ilusión y compromiso.

Desde el pasado 5 de mayo desenvuelve sus funciones en las diferentes dependencias municipales, donde asegura sentirse “muy contento” y “afortunado por poder tener un trabajo al lado de casa”. Para Brais, este empleo supone mucho más que un puesto de trabajo: representa la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en su propio municipio, ganar autonomía y demostrar, con esfuerzo y dedicación, que las barreras pueden superarse cuando existen oportunidades reales.

Sorpresa

“Fue una auténtica sorpresa”. Así recuerda Brais la llamada de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) en la que le ofrecían la posibilidad de incorporarse como conserje al Concello de Viana do Bolo. “Todo fue muy rápido. Dije que sí, evidentemente, y en menos de un mes ya estaba trabajando”, relata.

Aunque esta es una nueva etapa profesional para él, no se trata de su primera experiencia laboral. Anteriormente trabajó en una empresa de tiempo libre del municipio, donde también tuvo la oportunidad de formarse en diferentes ámbitos. Ahora afronta este nuevo reto con la misma actitud que ha guiado siempre su trayectoria: entusiasmo, responsabilidad y una firme convicción de que las capacidades pesan mucho más que las limitaciones.

Brais no pone el foco en aquello que podría impedirle avanzar, sino en todo lo que puede aportar con su trabajo, demostrando cada día que la inclusión se construye ofreciendo oportunidades.

Brais junto a representantes de Cogami y del Concello.

Actualmente desenvuelve su labor a media jornada y, principalmente, se encarga de gestionar las instalaciones de la Casa de la Cultura –donde se encuentran las dependencias de la Biblioteca Municipal- y el Pabellón de Deportes.

En los próximos meses su jornada pasará a ser completa y asumirá nuevas responsabilidades en las piscinas municipales. En estas instalaciones será el encargado de la atención a los usuarios, la gestión del cobro de entradas y la supervisión del buen funcionamiento diario del servicio.

La incorporación de Brais Seoane Villasante va más allá de una contratación. Es el reflejo de que una sociedad más justa no se construye poniendo el acento en las limitaciones, sino abriendo puertas al talento, al esfuerzo y a las capacidades de cada persona. En Viana do Bolo, esa puerta ya se ha abierto –y se espera que así continúe-, demostrando que la igualdad aquí es real.

García: “Es la única forma de fomentar la igualdad”

Esta iniciativa ha partido del Concello de Viana. “Nuestra intención era apostar por una inclusión real. Llevábamos algún tiempo buscando la manera de realizar una contratación de estas características y, al no existir una orden de ayudas concreta, decidimos utilizar parte de los fondos de Plan CoperOu de la Diputación de Ourense”, explica el alcalde del municipio, Germán García-Ávila. Según declara el regidor vianés, “esta es la única manera de fomentar la igualdad de oportunidades: con proyectos y contrataciones reales”.

En el transcurso de tan sólo un mes, apuntan desde el Consistorio que están “verdaderamente satisfechos” con el trabajo desarrollado por este joven que, según señalan, “es un auténtico encanto con todos los usuarios”.

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