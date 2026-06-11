Montederramo mejora la carretera de A Castiñeira

El Concello de Montederramo ha iniciado esta semana las obras de mejora de los viales en el núcleo de A Castiñeira de Seoane, una actuación destinada a renovar el firme de varias zonas del pueblo y mejorar las condiciones de circulación para los vecinos.

Los trabajos cuentan con una inversión de 46.500 euros y están financiados mediante una subvención nominativa de la Diputación, según explicó el alcalde, Óscar Diéguez.

La actuación incluye la limpieza previa de los viales y su posterior pavimentación con hormigón, tanto en el tramo principal que atraviesa el núcleo de Seoane como en varias calles interiores de la localidad. El objetivo es mejorar el estado de las infraestructuras viarias y facilitar los desplazamientos en esta zona del municipio.

Las obras comenzaron esta misma semana y está previsto que se prolonguen durante aproximadamente tres semanas. Desde el Concello subrayan la importancia de esta intervención para continuar mejorando los servicios y equipamientos de los núcleos rurales del municipio.