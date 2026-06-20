El alcalde de Viana confía en que se declare Zona de Emergencia

El alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, señala que en relación con la posible declaración de Zona Catastrófica, el Concello dará el margen necesario para que la Xunta de Galicia declare previamente la Zona de Emergencia, un paso imprescindible antes de solicitar al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esta postura, explicó, “ya fue trasladada personalmente a la conselleira durante la visita del pasado miércoles”.

El alcalde se mostró convencido de que, dada la magnitud de los daños registrados, la declaración de Zona de Emergencia debe producirse y confía en que todas las administraciones actúen de forma coordinada. No obstante, advirtió de que, si finalmente no se impulsan las medidas necesarias por parte de las administraciones competentes, el Concello emprenderá las actuaciones oportunas para defender los intereses de los vecinos afectados. “Haremos lo que sea necesario”, apunta Germán.

En este sentido, expresó su deseo de que todo el proceso se desarrolle “en armonía” entre las distintas administraciones y que, respetando los plazos y procedimientos establecidos, se adopten las decisiones más adecuadas para facilitar la recuperación de las zonas afectadas y atender a los damnificados de esta catástrofe sin precedentes.