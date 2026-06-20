La Diócesis de Astorga activa ayudas en Viana por las riadas

A Bouza, en Viana, zona cero de la destrucción en la provincia de Ourense por las lluvias torrenciales

La Diócesis de Astorga ha mostrado su cercanía y apoyo a las personas afectadas por las fuertes tormentas registradas el pasado miércoles en el municipio de Viana do Bolo. Así, los sacerdotes de la Unidad Pastoral, junto a Cáritas de la Unidad Pastoral y a Cáritas Diocesana, “permanecen pendientes desde el primer momento de las necesidades de los vecinos” y han puesto a disposición de los afectados la colaboración de toda la Iglesia diocesana.

El administrador diocesano quiso trasladar un mensaje de cercanía a las familias damnificadas, al tiempo que ofreció la “ayuda que sea necesaria para contribuir a paliar las consecuencias de esta emergencia sin precedentes”.

Con el objetivo de canalizar la solidaridad de quienes deseen colaborar, Cáritas Diocesana ha habilitado una línea de ayuda económica para las personas afectadas a través de aportaciones económicas que pueden realizarse mediante transferencia bancaria o Bizum.