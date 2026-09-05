Una ruta al Foxo de Lobo abrió el “Rebrota Silbina” en Viana

GASTRONOMÍA Y NATURALEZA
Programa y actividades de Rebrota Silvina
PATRIMONIO SINGULAR
El programa “Rebrota Silbina”, impulsado por el Grupo de Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea, arrancó en los municipios de Viana do Bolo y Vilariño de Conso con una gran acogida. La primera actividad completó todas las plazas disponibles y reunió a participantes procedentes de diferentes puntos de Galicia, interesados en conocer de primera mano el patrimonio y los recursos naturales y culturales de este territorio del sureste ourensano.
La jornada incluyó una propuesta destinada a poner en valor algunos de los recursos patrimoniales más singulares de la zona y tuvo como protagonista al Foxo de Lobo de Entre Cabezas, situado en la parroquia de Ardexaxe.
Una ruta interpretativa permitió a los participantes descubrir este enclave, que destaca por su excepcional tipología. Se trata de uno de los tres foxos de lobo con estructura en cruz documentados en el mundo, una singularidad que convierte esta construcción tradicional en un recurso de especial interés desde el punto de vista histórico, cultural y etnográfico.
Desde el Concello de Viana y Vilariño han destacado la “buena acogida de esta primera jornada” y han puesto en valor la oportunidad que ofrece Rebrota Silbina para acercar tanto a visitantes como a vecinos algunos de los enclaves menos conocidos del territorio. El inicio del programa supone así un nuevo impulso para la divulgación del patrimonio del municipio.
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