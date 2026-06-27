Viana y Vilariño ya tienen a punto sus zonas de baño

Las piscinas municipales de Viana do Bolo abrirán sus puertas hoy, dando comienzo oficialmente a la temporada de verano con una jornada pensada para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades. La apertura llegará acompañada de un amplio programa de actividades que pondrá en valor los recursos náuticos con los que cuenta el municipio y fomentará la práctica del deporte al aire libre.

El Club Náutico de Viana do Bolo celebrará una jornada de puertas abiertas

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, el Club Náutico de Viana do Bolo celebrará una jornada de puertas abiertas en la que cualquier persona interesada podrá participar de forma totalmente gratuita en distintas actividades acuáticas. En concreto, se ofrecerán rutas guiadas en kayak y piragua, además de iniciación al paddle surf, de 11,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas.

La iniciativa tiene como objetivo acercar los deportes náuticos a la población y dar a conocer las posibilidades que ofrece el embalse como espacio para la práctica deportiva y el ocio familiar, aprovechando el entorno natural que rodea al municipio. Desde la entidad organizadora animan a los vecinos a participar en esta jornada y a disfrutar de “un verán cheo de deporte e lecer, así como dunhas instalacións inmellorables”.

De forma paralela, el bar de las instalaciones ha organizado una completa programación para convertir la apertura de las piscinas en una auténtica jornada festiva. Uno de los platos fuertes será una paella popular. La propuesta se completará con un “hippy market”, donde distintos puestos ofrecerán productos artesanales, además de un pintacaras para los más pequeños y un photocall para que los asistentes puedan inmortalizar la jornada.

Por su parte, el Concello de Vilariño de Conso abrió este viernes 26 de junio la Playa Fluvial del Cenza, que permanecerá operativa en horario de 12,30 a 20,30 horas. Como viene siendo habitual en los últimos años, las instalaciones permanecerán cerradas los jueves. Ubicada en un entorno natural privilegiado, la playa fluvial estrena esta temporada una renovada zona infantil, equipada con varios toboganes y nuevos elementos de juego para el disfrute de los más pequeños.