Bar Orellas: setenta años y tres generaciones de sabor y tradición ourensana

El Bar Orellas se mantiene como uno de los templos gastronómicos más reconocibles de Ourense. Lo que comenzó como el proyecto de un abuelo, hoy sigue vivo con Jacobo Ovejero, la tercera generación de una saga dedicada a mantener intacto el sabor de siempre.

Tras el paso del fundador y de su padre, Jacobo ha asumido las riendas del negocio de manera directa desde hace cuatro años. Aunque “no es lo mismo estar detrás de la barra que estar al frente”, su vinculación con el bar viene de nacimiento. La filosofía del local se basa en el respeto absoluto por la materia prima y por la tradición.

Aunque el nombre da una pista sobre su especialidad, la carta recorre las raíces de la cocina local con oreja, rabo, lacón y cachucha o el reconocido pulpo prensado.