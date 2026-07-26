Bar Venus presenta una nueva propuesta gastronómica para conquistar Valdeorras

Fachada de del local. Diego y Verónica, los gerentes, en un momento de la inauguración.

El Bar Venus se ha convertido en un punto de encuentro para disfrutar a cualquier hora del día. La jornada comienza con una variada oferta de desayunos que incluye tostadas, mini bocadillos y un trozo de bizcocho casero diferente cada mañana, elaborado de forma artesanal en el propio bar. Por la tarde, cada consumición se acompaña de un pincho gratuito preparado en cocina, con propuestas que fusionan sabores gallegos con especialidades manchegas. Además, el local cuenta con una zona de ocio equipada con futbolín y dardos para los más jóvenes, a la que próximamente se sumará el tradicional juego de la rana, para disfrutar varias generaciones.

Dirección: Calle Eloy mira, 11 - O Barco de Valdeorras

Horario: De lunes a domingo de 09:00 a 23:00 horas