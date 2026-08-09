Café Bombay, un punto de encuentro para momento del día
VIDA
Su cercanía con el centro de salud hace de Café Bombay una gran opción para todo el día. El bar ofrece desde desayuno hasta hamburguesas o bocadillos, perfectos para disfrutar de un gran ambiente a cualquier hora
Café Bombay ofrece un servicio de cafetería cercano y pensado para el ritmo diario de sus clientes. Desde primera hora cuenta con desayunos de bollería, tostadas y zumo natural de naranja, además de una variada selección de pinchos para acompañar las consumiciones. El local también prepara bocadillos y hamburguesas, ofreciendo opciones para disfrutar a cualquier hora del día. Su terraza permite aprovechar el buen tiempo en un ambiente agradable, convirtiéndose en un espacio ideal para hacer una pausa. Situado junto al centro de salud, Café Bombay mantiene un continuo movimiento de vecinos y visitantes que buscan un lugar cómodo y acogedor donde tomar un café, desayunar o disfrutar de uno de sus variados pinchos.
- Dirección: Valle Inclán, 45 - Ourense
- Horario: De 07:30 a 24: 00 horas de lunes a viernes. De 09:00 a 24:00 horas sábados. De 10:00 a 24:00 horas domingos
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