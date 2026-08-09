Café Bombay, un punto de encuentro para momento del día

Café Bombay ofrece un servicio de cafetería cercano y pensado para el ritmo diario de sus clientes. Desde primera hora cuenta con desayunos de bollería, tostadas y zumo natural de naranja, además de una variada selección de pinchos para acompañar las consumiciones. El local también prepara bocadillos y hamburguesas, ofreciendo opciones para disfrutar a cualquier hora del día. Su terraza permite aprovechar el buen tiempo en un ambiente agradable, convirtiéndose en un espacio ideal para hacer una pausa. Situado junto al centro de salud, Café Bombay mantiene un continuo movimiento de vecinos y visitantes que buscan un lugar cómodo y acogedor donde tomar un café, desayunar o disfrutar de uno de sus variados pinchos.

Dirección: Valle Inclán, 45 - Ourense

Horario: De 07:30 a 24: 00 horas de lunes a viernes. De 09:00 a 24:00 horas sábados. De 10:00 a 24:00 horas domingos