A Tasca do Lázaro ofrece tradición y gastronomía con sabor propio

El establecimiento de A Tasca do Lázaro apuesta por una cuidada selección de pinchos y tapas que fusionan lo mejor de la cocina gallega y brasileña, además de ofrecer desayunos para comenzar el día. Su agradable terraza, protegida por la sombra natural de los árboles, invita a disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor.

El nombre del local esconde una curiosa historia transmitida de generación en generación. Cuenta la tradición que, entre finales del siglo XIX y principios del XX, un conocido bandido llamado Lázaro fue capturado y su cuerpo repartido por los lugares donde había cometido sus fechorías. En el cruce donde hoy se levanta la tasca se colocó su cabeza y, según recordaba el abuelo del propietario, cuando el viento silbaba aseguraba que era el propio Lázaro haciéndose oír.

Dirección: Lampaza, 51 - Rairiz de Veiga

Horario: De 07:00 a cierre