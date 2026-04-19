Cafetería Hostal La Rotonda ofrece completos desayunos para los más madrugadores

En la Cafetería Hostal La Rotonda abren su persiana a primera hora de la mañana para servir los primeros desayunos a los más madrugadores. Desayunos en los que no falta la bollería fresca, las pulgas con rellenos variados, tortillas, churros, zumo natural… Además, realizan bocadillos fríos y calientes según la demanda de sus clientes. A lo largo del día también es un buen lugar donde hacer un alto en la jornada y disfrutar de una caña, refresco o vino en un buen ambiente.

En cuanto al hostal, dispone de 16 habitaciones dobles, 10 de ellas con baño y seis individuales en pleno proceso de renovación para que los huéspedes se sientan como en casa.

Dirección: Avenida de Marín, 41, Ourense

Horario: Desde las 06,00 horas