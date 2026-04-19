Cafetería Hostal La Rotonda ofrece completos desayunos para los más madrugadores
VIDA
La Cafetería Hostal La Rotonda es también un buen lugar donde hacer un alto en la jornada para disfrutar de una caña. El hostal consta de 16 habitaciones dobles y seis individuales
En la Cafetería Hostal La Rotonda abren su persiana a primera hora de la mañana para servir los primeros desayunos a los más madrugadores. Desayunos en los que no falta la bollería fresca, las pulgas con rellenos variados, tortillas, churros, zumo natural… Además, realizan bocadillos fríos y calientes según la demanda de sus clientes. A lo largo del día también es un buen lugar donde hacer un alto en la jornada y disfrutar de una caña, refresco o vino en un buen ambiente.
En cuanto al hostal, dispone de 16 habitaciones dobles, 10 de ellas con baño y seis individuales en pleno proceso de renovación para que los huéspedes se sientan como en casa.
- Dirección: Avenida de Marín, 41, Ourense
- Horario: Desde las 06,00 horas
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