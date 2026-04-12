O café do reino un rincón de bienestar con repostería latinoamericana
VIDA
El negocio enfocado en la elaboración de productos típicos latinoamericanos de repostería tradicional. El proyecto tiene también un componente identitario y cultural
O Café do Reino es un nuevo establecimiento de pastelería que ofrece una propuesta diferente basada en la repostería tradicional colombiana y venezolana, junto con una filosofía de ambiente tranquilo y espiritual. Se especializa en productos típicos latinoamericanos como buñuelos, empanadas, pasteles, pan de bono o pan hawaiano, además de una oferta más orientada a meriendas y desayunos que incluye gofres, crepes, batidos, helados y tartas caseras. Más allá de la gastronomía, el proyecto tiene también un componente identitario y cultural, apostando por un ambiente inspirado en la fe cristiana, con música ambiental religiosa y un enfoque centrado en transmitir tranquilidad y bienestar.
- Dirección: Rúa do Uruguai, 3, O Carballiño
- Horario: De lunes a viernes de 8,00 a 23,00 horas (miércoles hasta las 20,00 horas y domingo por la mañana cerrado)
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