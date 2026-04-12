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O café do reino un rincón de bienestar con repostería latinoamericana

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El negocio enfocado en la elaboración de productos típicos latinoamericanos de repostería tradicional. El proyecto tiene también un componente identitario y cultural

Zuri y Sebastián de O Café do Reino.
Zuri y Sebastián de O Café do Reino. | Cedida

O Café do Reino es un nuevo establecimiento de pastelería que ofrece una propuesta diferente basada en la repostería tradicional colombiana y venezolana, junto con una filosofía de ambiente tranquilo y espiritual. Se especializa en productos típicos latinoamericanos como buñuelos, empanadas, pasteles, pan de bono o pan hawaiano, además de una oferta más orientada a meriendas y desayunos que incluye gofres, crepes, batidos, helados y tartas caseras. Más allá de la gastronomía, el proyecto tiene también un componente identitario y cultural, apostando por un ambiente inspirado en la fe cristiana, con música ambiental religiosa y un enfoque centrado en transmitir tranquilidad y bienestar.

  • Dirección: Rúa do Uruguai, 3, O Carballiño
  • Horario: De lunes a viernes de 8,00 a 23,00 horas (miércoles hasta las 20,00 horas y domingo por la mañana cerrado)

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