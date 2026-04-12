Restaurante Monterrey, una nueva ubicación manteniendo la esencia de su gastronomía
VIDA
El restaurante ha tenido que empezar de cero en nueva ubicación tras el incendio que sufrieron en diciembre. Mantiene la propuesta gastronómica en una cocina tradicional
El restaurante Monterrey ha reabierto sus puertas en una nueva ubicación tras 15 años de actividad por el incendio que sufrieron el pasado diciembre. El negocio, dirigido por Juan José y Luis, ha tenido que reconstruir su proyecto desde cero y, tras cuatro meses cerrados, lograron reabrir recibiendo una respuesta muy positiva por parte de la clientela.
El nuevo Restaurante Monterrey se encuentra en Plaza de San Cosme, número 2, una ubicación conocida en la ciudad por haber albergado el popular establecimiento A Pita Tola, manteniendo la esencia de su propuesta gastronómica con una carta basada en cocina tradicional, conservando tanto su menú del día como los platos habituales, aunque con pequeñas actualizaciones que aportan un aire más moderno.
- Dirección: San Cosme, 2, Ourense
- Contacto: 988 252 289
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