Carnicería O Pepe y Restaurante Bar Pallón, una nueva etapa para dos negocios históricos de Castro Caldelas

Una familia migrante asentada desde hace cinco años en Castro Caldelas ha asumido el relevo comercial de la Carnicería O Pepe y del Restaurante Bar Pallón. Tras la jubilación de sus anteriores propietarios, la familia recupera ambos establecimientos con el objetivo de preservar su esencia, generar empleo y mantener viva la actividad económica local.

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Para afrontar la gestión de la carnicería, uno de los integrantes completó una formación profesional especializada en el sector. Por su parte, el Restaurante Bar Pallón, fundado en 1985, continuará su actividad conservando elementos característicos como su barbacoa integrada en el propio comedor. Con esta iniciativa, la familia busca dar continuidad a dos negocios referentes en el municipio y consolidar su proyecto vital en la zona.

Dirección

Av Ourense 22 - Castro Caldelas

Horario

Restaurande de 06:45 a 00:00 horas.

Carnicería de 09:00 a 21:00 horas.