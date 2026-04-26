Cervecería Hora Meiga cumple once años y suma y sigue como referente para los más cerveceros

Hora Meiga es punto de encuentro y referente de todos aquellos que disfrutan del sabor de la auténtica cerveza y buscan descubrir nuevas propuestas llegadas de diferentes lugares y fermentaciones. Así, de la mano de Marco Antonio Padrón, los clientes pueden descubrir hasta 35 tipos de cerveza de importación, a los que se suman cinco grifos también de importación y tres cervezas locales, dos de ellas de Esmorga, ouresana. A lo largo de la jornada, con cada consumición no se olvidan de poner un pincho degustación y, tampoco dejan atrás el servicio de cafetería por las mañanas.

Tras 11 años, Hora Meiga es también un espacio donde disfrutar de la propuesta cultural que realizan normalmente los viernes: conciertos en directo, magosto, San Patricio…