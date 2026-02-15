Comida tradicional brasileña sin olvidar la gallega en el restaurante María Bonita

El pasado mes de octubre abrió en la ciudad el Restaurante María Bonita a cargo de Mirella Marcelina y Gilcemar Pinto, una iniciativa que tiene su origen en el establecimiento que ya tenían en Brasil y que se vino con ellos desde el país carioca.

El restaurante tiene una carta muy amplia en la que se ha incluido la cocina brasileña y se ha mezclado con la gallega. Los platos más solicitados son la picanha, la coxinha brasileña y, de postre, el pudim brasileño. “Cuando empezamos nuestra intención era ofrecer comida gallega y mezclarla con la brasileña, pero nos dimos cuenta de que la gente buscaba mucho la comida brasileña, por lo que hoy estamos incorporando más platos”.

Dirección: Avenida de Zamora, 141, Ourense

Horario: De martes a domingo, de 11,30 a 16,00 y de 20,00 a 00,00 horas. Lunes, cerrado