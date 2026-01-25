Comprometidos con la formación y el futuro laboral en Academia Manzaneda

La formación es la clave para el futuro laboral y, desde la Academia Manzaneda, cuentan con un equipo docente altamente cualificado para impartir cursos de formación a desempleados de forma presencial. Además, cuenta con amplias aulas totalmente equipadas con la última tecnología para facilitar las clases.

La actividad de la academia se centra principalmente en las áreas programación y administración, aunque también cuentan con la rama de atención sociosanitaria. Se trata de formación subvencionada con una parte práctica que hace más viable el acceso al mercado laboral.