Disfruta de la Alameda, sabor y pizza artesana en Bar Alameda

El Bar Alameda, al frente del cual está Alberto Bracone (que ya no tiene nada que ver con Dolce Vita), ofrece una propuesta gastronómica que abarca desde los desayunos y aperitivos hasta las comidas y cenas. El establecimiento cuenta con dos espacios amplios y diferenciados: una zona de cafetería y otra dedicada a la pizzería, donde las protagonistas son sus pizzas artesanas, elaboradas íntegramente en el propio local. La experiencia de Bracone está avalada por el primer premio obtenido en la categoría de Pizza Napolitana en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet, un reconocimiento que refleja la apuesta por una elaboración cuidada y de calidad, con recetas pensadas para disfrutar en cualquier momento del día.

Dirección: C/ Alameda do Concello, 1 - Ourense

Horario: Cafetería de lunes a domingo de 07:00 a 00:00 horas. Pizzería de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas