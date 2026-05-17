Feroz, un lugar donde encuentras empanadillas elaboradas desde cero con tradición e innovación

Feroz es la apuesta de dos emprendedores ourensanos por la empanadilla, que elaboran desde cero en su obrador cada día. “Trabajamos con productos frescos y de la máxima calidad, y por eso nuestras empanadillas no son de 1,50 euros”, explica Javier. El precio oscila entre los 2,90 y los 3,40 euros la unidad. La masa es el sello diferencial del local; ni argentina ni gallega, sino una receta propia que toma el formato de la empanadilla argentina como referencia pero se desmarca de ambas tradiciones. El objetivo es combinar lo más arraigado de la cocina gallega con rellenos de congrio, chorizo o carne estilo estofado, con elaboraciones más contemporáneas como el caprese o el cuatro quesos, para llegar a un público más amplio. La carta incluye también croquetas.

Dirección: Bedoya, 2, Ourense

Contacto: 669 988 117