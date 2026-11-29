Miñoca apuesta por los desayunos y las tapas caseras
VIDA
Los fines de semana, la oferta del Café Bar Miñoca se amplía con tapas y pinchos elaborados íntegramente en el propio local, como callos o carne richada, entre otras especialidades.
El Café-Bar Miñoca abrió sus puertas con una excelente acogida por parte de la clientela. El establecimiento ofrece desayunos con tostadas, bollería y tortilla casera, una de las propuestas que más éxito está teniendo durante las mañanas. Los fines de semana, la oferta se amplía con tapas y pinchos elaborados íntegramente en el propio local, como callos o carne richada, entre otras especialidades.
Una cocina casera y cercana que busca ofrecer sabores tradicionales y hacer que los clientes se sientan como en casa. Además, cuenta con un futbolín que aporta un toque de entretenimiento y convierte el espacio en un punto de encuentro para compartir buenos momentos.
- Dirección: C/ Vila Real, 7 Bajo - Ourense
- Horario: De lunes a Jueves de 08:30 a 22:00 horas. Viernes de 08:30 a cierre. Sábado de 10:00 a 15:00 horas y de 19:00 a cierre
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