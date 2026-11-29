El Café-Bar Miñoca abrió sus puertas con una excelente acogida por parte de la clientela. El establecimiento ofrece desayunos con tostadas, bollería y tortilla casera, una de las propuestas que más éxito está teniendo durante las mañanas. Los fines de semana, la oferta se amplía con tapas y pinchos elaborados íntegramente en el propio local, como callos o carne richada, entre otras especialidades.

Relacionado Un local pensado para compartir buenos momentos en San Cibrao das Viñas

Una cocina casera y cercana que busca ofrecer sabores tradicionales y hacer que los clientes se sientan como en casa. Además, cuenta con un futbolín que aporta un toque de entretenimiento y convierte el espacio en un punto de encuentro para compartir buenos momentos.