CUIDADO DE LA IMAGEN PERSONAL
Ourense recibe la esencia y cuidados de la estética parisina en Maison Rose Luxe
CUIDADO DE LA IMAGEN PERSONAL
El emprendimiento en el sector de la estética exige no solo técnica, sino una identidad propia que logre traspasar el escaparate. Para Nora González, responsable del establecimiento Rose Luxe, esa identidad tiene raíces internacionales. De origen parisino, decidió a principios de este año que era el momento de materializar su pasión por la belleza y traer consigo conceptos aprendidos fuera para ofrecer algo genuinamente nuevo en el entorno local. Aunque la carta de servicios de Rose Luxe abarca tratamientos corporales, uno de sus grandes éxitos son los tratamientos faciales, especialmente las extensiones de pestañas o la depilación con hilo, técnicas que requieren una precisión milimétrica.
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