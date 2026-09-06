EDITORIAL
Sánchez, Ceuta y la guerra de Gila

Tapeo variado y ambiente familiar en el Bar París

VIDA

Ofreciendo así variedad para acompañar cada bebida. El local dispone además de una terraza privada con música de fondo y un ambiente familiar y agradable.

Interior del local y la terraza.
Interior del local y la terraza. | La Región

Bar París ofrece una variada propuesta de tapeo con hamburguesas, platos combinados, bocadillos, hot dogs, tostas y tortilla. También cuenta con desayunos de bollería y tostadas para disfrutar desde primera hora. Con cada consumición se sirve una tapa de cortesía diferente, por lo que, si se toman varias consumiciones en una misma tarde, cada una estará acompañada de una tapa distinta, ofreciendo así variedad para acompañar cada bebida. El local dispone además de una terraza privada con música de fondo y un ambiente familiar y agradable.

  • Dirección: Travesía nº 4 - Viana do Bolo
  • Horario: De martes a sábado de 09:00 a cierre. Domingos de 10:00 a 16:00 horas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats