Tapeo variado y ambiente familiar en el Bar París
VIDA
Ofreciendo así variedad para acompañar cada bebida. El local dispone además de una terraza privada con música de fondo y un ambiente familiar y agradable.
Bar París ofrece una variada propuesta de tapeo con hamburguesas, platos combinados, bocadillos, hot dogs, tostas y tortilla. También cuenta con desayunos de bollería y tostadas para disfrutar desde primera hora. Con cada consumición se sirve una tapa de cortesía diferente, por lo que, si se toman varias consumiciones en una misma tarde, cada una estará acompañada de una tapa distinta, ofreciendo así variedad para acompañar cada bebida. El local dispone además de una terraza privada con música de fondo y un ambiente familiar y agradable.
- Dirección: Travesía nº 4 - Viana do Bolo
- Horario: De martes a sábado de 09:00 a cierre. Domingos de 10:00 a 16:00 horas
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