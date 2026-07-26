Café Bar Latinos lleva la tradición mexicana y buen ambiente a O Carballiño

El Café Bar Latinos abre una nueva etapa con cambio de gerencia y una propuesta que combina el servicio de bar con la cocina tradicional mexicana. A su oferta de desayunos con café, bollería y tostadas se suma el servicio de comidas con platos como tacos, tamales o enchiladas, mientras que las consumiciones se acompañan de variadas tapas clásicas. El establecimiento cuenta con terraza exterior y un bajo que se puede reservar para celebraciones y reuniones. Además, todos los jueves, viernes y sábados, de 18:00 a 20:00 horas, el karaoke pone la nota más animada al ambiente.

Dirección: Avenida Julio Rodríguez Soto nº 14, bajo - O Carballiño

Horario: de 09:00 a 00:00 horas de miércoles a lunes