O Castelo abre las puertas a su pasado histórico

Los últimos hallazgos obtenidos en el yacimiento arqueológico tardorromano de O Castelo, en Valencia do Sil (Vilamartín de Valdeorras), corroboran su importancia en el noroeste peninsular tras el final del Imperio romano. Los trabajos promovidos por el Concello vilamartinés con la colaboración de la asociación científica Sputnik Labrego y el Máster en Arqueología de las tres universidades gallegas podrán ser visitados el próximo jueves, 28 de mayo, a partir de las 18,00 horas. Los interesados en conocer el lugar tan sólo deberán presentarse a esa hora en la fuente de Valencia do Sil, siendo aconsejable que acudan con calzado deportivo y agua.

La directora de la excavación, Celtia Rodríguez, resaltó la gran cantidad de restos metálicos

La directora de la excavación, Celtia Rodríguez, resaltó la gran cantidad de restos metálicos, como cuchillos y monedas, que están apareciendo en la campaña actual, que se está desarrollando en una zona que no había sido excavada en las intervenciones arqueológicas que arrancaron en 2019. Al hallazgo de estos materiales hay que añadir la identificación de nuevas estructuras constructivas en la zona habitacional, “confirmando la gran magnitud del complejo arqueológico”.

“Este año hemos podido documentar dos nuevas estancias del gran complejo habitacional localizado”, explicó Celtia Rodríguez, quien también explicó que la visita “es, sin duda, una gran oportunidad para conocer mejor a las personas que vivieron en Valdeorras durante el final del Imperio romano y comprender cómo era la vida cotidiana”.

A su vez, el codirector de la intervención e investigador de la Universidad de Salamanca, Carlos Tejerizo, apuntó que “O Castelo muestra una realidad mucho más compleja, dinámica y habitada, en la que las comunidades locales desempeñaron un papel activo en la construcción del paisaje y en la organización de la vid social tras la caída del poder imperial romano”.