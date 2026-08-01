Eva Arias revindicó el papel de la viticultura de Vilamartín de Valdeorras

Eva Arias, con el ramo de flores, junto a su familia en el pregón de la Festa das Covas.

La exdeportista de élite Eva Arias fue la encargada de inaugurar este viernes una nueva edición de la Festa das Covas de Vilamartín de Valdeorras con un pregón, enmarcado en “A Pequena”, cargado de recuerdos donde defendió las raíces, el vino y el patrimonio de la zona.

Arias comenzó su intervención agradeciendo a la Asociación de Coveiros de Vilamartín la confianza depositada en ella para ejercer de pregonera, además del apoyo de vecinos, amigos y familiares presentes. “No puedo sentirme más apreciada”, afirmó, reconociendo que, pese al dicho de que “nadie es profeta en su tierra”, ella se considera “la excepción que confirma la regla”.

La pregonera recordó que Vilamartín es el lugar donde creció y al que siempre desea regresar, tanto en los buenos como en los malos momentos. “Aquí puedo ser la Eva más auténtica de todas”, aseguró. Una exatleta que logró su primer trofeo allá por el año 89 en un trazado que pasaba por la zona de las covas.

Arias estableció un paralelismo entre esas raíces personales y el mundo del vino, comparándolas con el injerto de la vid, en el que la calidad de la planta determinará el futuro de los vinos. Aprovechó para agradecer a sus padres los valores que le transmitieron, recordando su trayectoria deportiva, con más de veinte medallas en campeonatos de España y más de diez internacionalidades con la selección española, logros que, señaló, alcanzó siendo “una chica criada en un pueblo tan pequeño como San Miguel de Outeiro”, lugar del que se marchó cuando apenas tenía 18 años.

LA PREGONERA PIDIÓ QUE LOS ASISTENTES DISFRUTEN, PERO QUE A SU VEZ BEBAN CON MODERACIÓN EN UNO DE LOS EVENTOS POR EXCELENCIA

Además pidió a sus vecinos valorar lo que tienen. “Está bien ser humildes, pero no debemos restar importancia a nuestros vinos”, afirmó, destacando el reconocimiento internacional que están alcanzando variedades como el godello y la mencía.

También aseguró que las covas representan un auténtico patrimonio cultural y expresó su deseo de que algún día la Festa das Covas sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, aunque matizó que para lograrlo será necesario seguir conservando y transmitiendo esta tradición de generación en generación.

En el tramo final del pregón, Arias volvió a agradecer el cariño recibido por sus vecinos, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Antes de terminar el pregón, pidió disfrutar de la celebración con moderación y concluyó invitando al público a corear varios vivas dedicados a los vecinos de Vilamartín, a las covas, al vino, a los antepasados que trabajaron las viñas, a los coveiros y a la Festa das Covas.