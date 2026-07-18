Futuros arquitectos proponen un plan para paliar catástrofes como la de Vilamartín

Los 23 alumnos de los últimos cursos del grado en Arquitectura y del grado en Paisaje de la Universidad de A Coruña finalizaron ayer su estancia en Vilamartín, tras la presentación del trabajo de cinco días que realizaron en Valdeorras, con visitas a San Vicente de Leira, a una explotación de pizarra y a las zonas quemadas.

El documento propone planteamientos técnicos para la regeneración de los núcleos afectados por incendios, aplicables también a otro tipo de catástrofes, teniendo en cuenta el territorio, la estructura del núcleo rural e incluso una posible configuración de viviendas adaptada a la demografía y la resiliencia, sin ser una población estacional, en palabras de Óscar Pedrós, profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de A Coruña.

A la cita también acudió Emma Noriega, presidenta de la Delegación ourensana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), quien resaltó que "la intención es que los alumnos se enfrentasen a problemas reales", destacando entre los objetivos "cómo poder anticiparnos en núcleos afectados o donde puedan ocurrir desastres similares, que vayamos anticipadamente y no solucionando con parches".

La iniciativa, titulada "Estratexias de rexeneración das vilas asoladas polos incendios do verán de 2025", contó en su clausura con la presencia de la alcaldesa de Vilamartín, Sherezade Núñez, y fue organizada por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidade de A Coruña, el COAG, el Clúster da Pizarra y el Concello de Vilamartín.