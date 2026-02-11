La pista de emergencia de San Vicente cede tras las lluvias

Corren tiempos difíciles en Vilamartín. Si los incendios de agosto de 2025 quemaron prácticamente el 100% del arbolado del municipio, según apuntó recientemente el alcalde, Enrique Álvarez, la lluvia y la nieve están provocando un sinfín de complicaciones. “Todas as captacions están colapsadas”, dijo y añadió que el río Leira se desbordó y el Farelos casi. A su vez, los vecinos de San Vicente de Leira sólo pueden utilizar la carretera de O Mazo, al hundirse la pista de emergencia que acondicionó el Concello. A su vez, una nota de la asociación de profesionales ambientales Galicia Ambiental advierte que “a extracción inmediata de madeira queimada pode aumentar a erosión e dificultar a recuperación do solo”, queja a la que los vecinos suman el daño que los vehículos de las empresas causan en carreteras y pistas. El regidor mostró su preocupación: “Non vai quedar unha gota de terra nos montes!”.

Estudios de biólogos aconsejan no extraer la madera inmediatamente después de un incendio forestal

En referencia al hundimiento de la pista de emergencia, el alcalde no descartó la posibilidad de que posibles desprendimientos sobre la carretera de O Mazo dejen a la aldea de San Vicente prácticamente incomunicada y es que las piedras, ramas y tierra caída sobre el tramo transitable de la otra carretera, la OU-807 ya obligan a circular con precaución.

Sacas de madera

“Lo que se está haciendo en el sur de Galicia con las sacas de madera es una auténtica aberración”. comentó Benito García, presidente de Galicia Ambiental, un colectivo formado por biólogos, ingenieros forestales y, en general, profesionales del sector medioambiental. Coincidió con los biólogos que solicitan “que se dé tiempo al monte y también tener en cuenta las condiciones medioambientales y del suelo. No es lo mismo meter máquinas en terrenos normales que en los que hubo un incendio”.

Troncos de árboles que ardieron en Vilamartín. | J. C.

Galicia Ambiental critica la concesión de autorizaciones de sacas de madera por la Xunta sin considerar las condiciones que reúne el suelo, unas solicitudes que son argumentadas en un riesgo de transmisión de enfermedades que los biólogos descartan por las bajas temperaturas. La asociación considera que las fuertes lluvias y las nevadas de las últimas semanas no hacen más que agravar el riesgo de erosión y de arrastre de sedimentos y cenizas hacia los ríos, un peligro que aumenta con la utilización de maquinaria.

“Máis alá da perda de nutrientes, os estudos sobre erosión post-incendio mostran que os solos queimados poden experimentar incrementos da erosión de ata 11,8 veces durante o primeiro ano tras o lume se non se aplican medidas de mitigación”. En este sentido, aconsejan no realizar cortas de madera en varios meses, e incluso más de un año después del fuego.

Relacionado Vilamartín dona veinte mil euros contra el cáncer de páncreas