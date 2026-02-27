“Quiero tocarte”: la canción solidaria para San Vicente

Las imágenes que un programa de televisión mostró de San Vicente de Leira (Vilamartín) impresionaron a Jc Cholbi. Este músico y productor de Melilla había colaborado con Médicos Sin Fronteras y tenía pensado dedicar la canción “Quiero tocarte” a las víctimas de la guerra de Gaza. Sin embargo, el estado en que quedó el pueblo tras el incendio de agosto de 2025 le llevó a cambiar de destino los beneficios del tema. “Esta gente es cercana. Sé que no voy a conseguir millones y prefiero que la donación vaya a gente de mi tierra, ahora que me necesita”, confesó ayer.

Vista de los destrozos en San Vicente de Leira el pasado verano.

Esa cruda realidad le hizo dar un giro al proyecto. La distribuidora musical Emubands LTD lanzará la canción internacionalmente el 3 de marzo y podrá escucharse a través del código QR de la portada del cedé. Cada reproducción en cualquier plataforma supondrá un ingreso en su cuenta, que transferirá inmediatamente a la que le indicó el pueblo vilamartinés. “Seré transparente y mostraré el saldo”, añadió. Una semana después del sencillo, el 10 de marzo, llegará el turno del videoclip. “Cambié la canción y me metí en mucho lío, pues hicimos un vídeo. Empezamos en agosto y lo tuvimos todo a finales de enero”.

“Quiero tocarte” fue impulsado, producido y financiado íntegramente por Jc Cholbi, quien llegó a un acuerdo por escrito con los vecinos para que los ingresos les lleguen de forma directa y puedan emplearlos en habilitar un centro social. “No es una campaña comercial ni política. Es una propuesta sencilla y radical a la vez: escuchar, compartir y ayudar”, afirma. Lo dice un artista que, si bien hace años grabó para una multinacional, dejó de trabajar para las grandes compañías. “Decidí apartarme del mercado musical porque no va con mi forma de pensar. Estoy en contra de cómo las multinacionales nos pagan a los músicos”.

El músico melillense confía en visitar San Vicente el próximo verano.