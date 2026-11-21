La carretera de O Mazo, que comunica con San Vicente de Leira, continúa levemente dañada tras los arrastres registrados hace seis días. Aunque el pueblo ya no permanece incomunicado, la circulación ha sido restablecida con extrema precaución mientras avanzan las labores de recuperación, que todavía necesitarán varios días.

“La carretera no está preparada para soportar un tráfico tan intenso, y está limitada a vehículos ligeros”, explica el teniente de alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Camilo José Guerra, mientras rezuman los estruendos de la maquinaria operando sobre el firme.

Las palas actúan sobre la zona más afectada por la rotura del caborco de Ventín, impactando contra la carretera antes de conectar con el río Leira. Colocan nuevos tubajes y limpian lodos y biomasa, además del acondicionar el piso para permitir el paso de vehículos con totales garantías de seguridad.

Apoyo a San Vicente

Guerra destaca también el apoyo municipal a los vecinos. “El Concello está poniendo a disposición de los vecinos todos los medios para cualquier necesidad que se presenta. Ahora mismo nos estamos coordinando para llevar el pan y garantizar los servicios básicos. Yo mismo bajé al Barco a una señora al médico”, explica el teniente de alcalde, que también forma parte de Protección Civil. Los vecinos utilizan mayoritariamente vehículos altos, mientras que son pocos los coches bajos avistados.

El Concello coordina los desplazamientos vecinales para facilitar compras, citas médicas y acceso a la farmacia municipal. Además, Guerra ha alertado del riesgo de caída de ramas de árboles ante las lluvias previstas para este fin de semana. Por su parte, la Diputación mantiene su compromiso de seguir trabajando para solventar todas las incidencias ocasionadas.