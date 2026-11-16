El temporal no logró frenar la solidaridad en Vilamartín

Las previsiones meteorológicas que anunciaban fuertes lluvias para la jornada del domingo, confirmadas posteriormente, no desanimaron a los valdeorreses. Fueron más de 800 personas las que se inscribieron en la Carrera y andaina de las ciudades contra el cáncer de páncreas de Vilamartín de Valdeorras, un evento solidario que busca reunir fondos para investigar la citada enfermedad y que en esta novena edición rindió homenaje a Dina Campazas García, directiva del Club Peña Trevinca O Barco y amante de la montaña fallecida en las últimas semanas.

Protección Civil colaboró en la prueba. | J.C.

"O clima non acompañou, pero Valdeorras respondeu como sempre. Pensamos que non ía vir moita xente", apuntó Eva Iglesias, impulsora de la prueba junto con Belén Gómez y Patricia González. Las tres dan vida a la Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras (Acapaval), colectivo que está detrás de un evento solidario que este año lleva por lema "Acercamos la meta" y que también desarrollan en otras ciudades, siempre con los siguientes colectivos en la organización: Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y Asociación Española de Gastroenterología (AEG).

La meteorología no desanimó a los participantes en la carrera y las andainas corta y larga, aunque sí obligó a modificar el trazado. Así, si inicialmente debían cruzar el río Leira en el entorno de la aldea de O Mazo, un par de días antes, y ante las previsiones meteorológicas, el recorrido era reconducido hacia Vilamartín. Ya durante el desarrollo del evento, el desbordamiento del río Leira en el paraje vilamartinés de A Rodeleira obligó a desviar el trayecto hacia el casco urbano vilamartinés. Lo apuntó José López "Parra", otro de los puntales de una cita solidaria que en cada una de las últimas tres ediciones logró reunir 20.000 euros para destinarlos íntegramente a las Becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo, de investigación del cáncer de páncreas.

González, López, Gómez e Iglesias. | J.C.

Los inscritos mayores de 16 años colaboraron con 12 euros y 6 quienes aún no alcanzaron esa edad. En todo caso, Eva Iglesias apuntó que los interesados en apoyar la investigación aún tienen unos días para contribuir con un donativo a la Fila 0, bien eligiendo la opción Dorsal 0 en la web de Carreiras Galegas (carreirasgalegas.com), en la ficha del evento vilamartinés; bien con una transferencia a Acanpan (BBVA), con el concepto "Donación Vilamartín", o bien a Acapaval (CaixaBank), también con "Donación Vilamartín".