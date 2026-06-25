Los vecinos de San Vicente de Leira urgen el arreglo de su acceso

La tormenta que hace una semana cortó la carretera N-120, causando importantes daños en carreteras, puentes y mobiliario urbano y particular de Vilamartín, apenas afectó al paso abierto para los vehículos de emergencias que el Concello acondicionó en el acceso principal a San Vicente de Leira, en la carretera OU-0807. Este es el principal argumento que ayer esgrimía Clemente González, un vecino de esta localidad, para considerar que la consolidación de la infraestructura, y con ello el levantamiento de la prohibición del tráfico, son factibles sin un coste demasiado elevado. Hay otro vial, pero sus características impiden el paso de vehículos de cierto tamaño.

González, que reside en una casa de la quincena que siguen abiertas después del incendio de agosto de 2025, considera que retirando un pequeño montículo situado al borde del acceso y aprovechando los escombros para consolidar el tramo próximo, podría resolverse el problema. Indicó que esta tarea apenas llevaría unas horas y permitiría reabrir al tráfico el acceso.

Una representación vecinal amenaza con cortar el vial si las administraciones no intervienen para reabrirlo

El vial actual es utilizado por los vecinos, haciendo caso omiso de la prohibición, pero también por una explotación de pizarra. “Deixan traballar a unha empresa co risco que leva”, comentó Rosana Fernández. En todo caso, las relaciones del pueblo con la empresa son buenas. “A empresa colaborou sempre. Estamos moi agradecidos”, añadió. Pese a ello, los vecinos están decididos a movilizarse si las administraciones no abren el acceso. “Se non toman medidas, imos cortar a estrada”, advirtió Clemente González. Añadió, que el primer paso sería una reunión de la Diputación Provincial, el Concello y la empresa con los vecinos.

Rosana Fernández está entre la media docena de vecinos que pretende reconstruir una casa destruida por las llamas en agosto de 2025, pero “os nosos construtores non pasan por aquí”. Añadió que “en novembro unha ambulancia negouse a pasar pola prohibición e tivemos que sacar ao enfermo”. Otra vecina, Josefa Nogueira, que también prevé reconstruir la casa familiar que ardió, explicó: “Teño uns prazos que cumprir e, se non o fago, teño que devolver o diñeiro”, dijo, refiriéndose a las ayudas que la Xunta concedió para la reconstrucción de viviendas.