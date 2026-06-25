Nos dejó un día como hoy hace 17 años. Apodado “el rey del pop”, Jackson fue una figura internacional de la cultura popular, tanto por su contribución a la historia de la música y el baile durante más de 40 años, como por su publicitada vida personal.

Fue cantante, productor, compositor y bailarín.

Sus obras incluyen una amplia acepción de géneros como el pop, rhythm & blues, rock, disco y dance y ha sido reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por el Libro Guinness de los Records.

La historia de Michael Jackson comienza a mediados de los años 1960, cuando forma junto a algunos de sus hermanos el grupo Jackson 5. Empiezan a tener mucho éxito y publican diez álbumes hasta 1975.

A partir de 1980, el artista empezó su carrera en solitario y en 1982 publicó Thriller que, con unas ventas estimadas de 65 millones de copias, es el álbum más vendido de todos los tiempos.

En 1987 salió a la venta Bad, cuyos sencillos “I just can’t stop loving you”, “Bad”, “The way you make me feel”, “Dirty Diana” y “Man in the Mirror” fueron todos número 1 en las listas de éxitos.

Los conciertos de Michael Jackson eran un espectáculo increíble de luces y movimiento. Sus pasos de Moonwalk han quedado para siempre en la memoria de todos.

Jackson llevó una vida personal agitada. Sus cambios físicos, sus relaciones personales y su comportamiento en general generaron mucha controversia. Fue acusado de abuso infantil en varias ocasiones, aunque siempre quedó libre de cargos.

El 25 de junio de 2009 Jackson sufrió un paro cardiaco provocado por intoxicación aguda de Propofol y benzodiazepina,

Su médico Conrad Murray fue acusado de homicidio involuntario.