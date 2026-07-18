O PP propón facer unha xestora en Vilar de Barrio

ELECCIÓNS MUNICIPAIS

O Partido Popular de Vilar de Barrio vén de propoñer a constitución dunha xestora que terá como obxectivo impulsar a formación cara ás próximas eleccións municipais de maio de 2027

Xestora do PP de Vilar de Barrio.
Xestora do PP de Vilar de Barrio.

O Partido Popular de Vilar de Barrio vén de propoñer a constitución dunha xestora que terá como obxectivo impulsar a formación cara ás próximas eleccións municipais de maio de 2027, proposta que deberá ser agora ratificada na próxima convocatoria da Xunta Directiva provincial.

O líder dos populares ourensáns, Luis Menor, recibiu na sede provincial do partido a unha delegación de militantes do PP local

O líder dos populares ourensáns, Luis Menor, recibiu na sede provincial do partido a unha delegación de militantes do PP local que, con Erondina Salgado Vázquez á fronte, integrarán inicialmente esta xestora, da que tamén forman parte os tres concelleiros do PP na Corporación municipal.

Agradecido pola disposición e compromiso dos militantes e concelleiros “para dar este importante paso”, Luis Menor animou aos membros da futura xestora a traballar con toda intensidade para “deseñar o mellor proxecto e equipo para Vilar de Santos e ofrecer á veciñanza unha alternativa na que confiar”. Un proxecto “amplo e plural”, destacou o presidente provincial, que “recolla todo o sentir do municipio”.

Pola súa banda, Erondina Salgado, que foi concelleira no mandato do 2015-2019, explicou que o principal obxectivo da xestora vai ser traballar para crear o mellor equipo de persoas “que compita seriamente por alcanzar a alcaldía” nas municipais de 2027.

A representatividade será unha característica esencial da xestora, dixo Erondina Salgado, pois estará integrada por persoas que “coñezan ben o concello, todos os pobos e a veciñanza”, co fin de saber de primeira man cales son as súas inquedanzas e necesidades, e propoñer ás persoas que poidan formar parte da candidatura popular en Vilar de Barrio. “Estamos ante un gran reto e imos poñer todo o noso traballo por diante para conseguilo”.

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