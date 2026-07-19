Zelenski crea una crisis militar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha tenido que hacer frente a una crisis de gobierno motivado por la dimisión de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, que hizo caer a todo el Ejecutivo y permitió al presidente formar un gabinete encabezado por Sergii Koretskyi, hasta ahora al frente de la empresa pública Naftogaz, en la que el principal damnificado ha sido el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, que ha estado siete meses en el cargo y que desde el primer momento ha mantenido un enfrentamiento con los jefes militares que llevan la defensa de Ucrania y a los que ha criticado por su concepción antigua de la estrategia militar en un momento en el que la guerra se ha ido estancando y el ejército ucraniano le ha ido infligiendo significativas bajas al ejército ruso mediante el uso de drones de distinto tipo.

La destitución de Fedorov ha propiciado la celebración de manifestaciones en distintas ciudades ucranianas, desde Kiev hasta Jarkov en la zona próxima al Donbás, con la participación de miles de personas para censurar al presidente ucraniano por esta decisión, que en la remodelación del gobierno ha dejado sin cubrir la vacante de Defensa, aunque ha nombrado en funciones al general Yevhenii Khmara, responsable del servicio de seguridad.

En una inusual rueda de prensa tras su destitución, Fedorov no ha tenido empacho en cargar contra el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi

En una inusual rueda de prensa tras su destitución, Fedorov, no ha tenido empacho en cargar contra el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, el héroe de la defensa de Kiev y de la contraofensiva de Jarkov y del jefe del Estado Mayor, Andrii Hnatov, a los que ha acusado de frenar las reformas que ha propuesto relacionadas con la guerra de los drones con la que pretende minimizar las bajas propias y aumentar las del ejército enemigo, para lo que a su juicio se necesitaba un nuevo liderazgo en la conducción de los ejércitos, además de que han sido constantes los enfrentamiento en otras cuestiones relacionadas con la movilización de nuevos soldados, la compra y fabricación de armamento, pero Zelenski se ha decidido por mantener a Syrskyi.

El enfrentamiento entre Fedorov y el general Syrskyi no deriva solo de una diferente concepción estratégica entre las viejas tácticas y el uso de los drones que según la CIA hace que la supervivencia de los soldados rusos una vez que entran en el campo de batalla no supera la media hora, pero su juventud y que se tratara de un civil sin mayor experiencia militar motivaron la inquina de los generales ucranianos, a lo que se une que emprendió una campaña de auditorías sobre los contratos militares, la rebaja en los precios de los suministros de componentes para la fabricación de armamento y propuso mejoras económicas para favorecer la movilización de los soldados, incluida el reclutamiento de militares extranjeros.

Las dudas sobre el futuro ministro de Defensa ucraniano afectan también al recién nombrado primer ministro, Sergii Koretskyi, un empresario sin experiencia política que se ha comprometido a garantizar el funcionamiento del sistema energético y mantener el esfuerzo bélico y a quien la primera ministra saliente le ha deseado “fuerza y sabiduría”.