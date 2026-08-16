Vilar de Barrio coroa San Mamede na honra do “Vilas”
FESTA 26
A romería de Vilar de Barrio encheu As Corcerizas de festa e devoción para lembrar ao mítico home da Serra
Serra de San Mamede viviu na xornada de este sábado o seu día grande coa celebración central da Festa 26, unha edición que este ano estivo profundamente marcada polo recordo a Manuel Fernández Salgado, o histórico veciño de Arnuide coñecido como “o Vilas”. O sempre lembrado “home da serra” estivo moi presente no corazón dos asistentes, xa que ao seu incansable labor débese gran parte do impulso histórico desta tradicional romaría e a creación das instalacións das Corcerizas, convertidas no epicentro absoluto dos actos festivos.
A intensa programación arrincou á primeira hora da mañá cun servizo gratuíto de autobuses que percorreu as diferentes aldeas do municipio para trasladar aos participantes ata Rebordechao. Desde ese punto, deu comezo unha espectacular ruta de sendeirismo guiada que ascendeu ata o alto da serra, ofrecendo unhas vistas inigualables antes de culminar o traxecto no lugar das Corcerizas.
O fervor relixioso e o recordo ao grande defensor da contorna natural tomaron a testemuña ao mediodía coa multitudinaria celebración da misa na emblemática capela de San Mamede. A continuación, o protagonismo recaeu no público infantil e familiar, que puido gozar da iniciativa “Descubre a serra con Naturizo” nas propias aulas da natureza que “o Vilas” axudou a fundar, fusionando a educación ambiental co lecer.
O ambiente máis lúdico e distendido dominou o resto da xornada. Tras unha animada sesión vermú amenizada con música e xogos populares, os presentes compartiron un gran xantar comunitario a base de empanada, tortilla, lacón e bica, acompañada de viño e licor café. A celebración concluíu durante a tarde co servizo de lanzadeiras de regreso, pechando un día que reafirmou o compromiso veciñal co seu patrimonio e raíces.
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