El proceso judicial contra Emilio F. A., el hombre acusado de provocar el grave incendio forestal registrado en agosto de 2025 en Vilardevós -el fuego que actuó como antesala de la caótica ola incendiaria que ese verano arrasó la provincia de Ourense-, entra en su recta final. La Audiencia Provincial de Ourense celebrará el próximo mes de diciembre la vista preliminar previa al juicio oral.

El acusado, que permanece en el centro penitenciario de Palencia desde que el Juzgado de Instrucción número 2 de Verín decretara su ingreso en prisión provisional el 20 de agosto de 2025 tras su arresto en el marco de la operación Penas Libres, se enfrenta a un delito continuado de incendio forestal con la circunstancia agravante de reincidencia, delitos por los que el fiscal reclama provisionalmente seis años de prisión, una multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización de 833.786,71 euros a la Xunta por los gastos de extinción.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de agosto de 2025. En aquel momento, el fuego desatado en Vilardevós se convirtió en el incendio de mayor magnitud registrado en Galicia hasta esa fecha. Según relata el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre las 22,57 horas de aquella jornada, Emilio circulaba en un Mercedes Clase E por la carretera OU-1006, que enlaza las localidades de Terroso y Soutocovo. Allí se detuvo y aplicó una fuente de calor en dos puntos de la vegetación adyacente, uno en cada margen de la calzada. Apenas tres minutos más tarde, a las 23,00 horas, avanzó con su turismo unos 1.340 metros en dirección a Soutocovo y repitió exactamente la misma maniobra: prendió otros dos focos.

Las condiciones meteorológicas, con un Índice de Riesgo Diario de Incendio (IRDI) en nivel muy alto, favorecieron una rápida propagación de las llamas. El fuego, que tardó una semana completa en quedar extinguido (hasta el 8 de agosto), calcinó finalmente 587,70 hectáreas, afectó al entorno de siete localidades y obligó a confinar preventivamente a los vecinos de dos núcleos de población (Doña Elvira y el barrio de As Picotas).

Asimismo, el avance de las llamas dañó el Área de Especial Interés Paisajístico de la Serra de Penas Libres y un tramo del trazado del Camino de Santiago (Vía de la Plata). Durante el operativo se registraron dos heridos leves, entre ellos un brigadista que sufrió una intoxicación por inhalación de humo, si bien tanto él como los propietarios de las fincas particulares afectadas renunciaron a reclamar indemnizaciones.

La calificación del Ministerio Público incorpora la agravante de reincidencia debido a que el encausado ya cuenta con antecedentes firmes por hechos idénticos en la misma comarca. En febrero de 2018 (en una sentencia declarada firme en junio de ese mismo año), el Penal 2 de Ourense lo condenó por un delito continuado de daños por incendio cometido también en la zona de Terroso. Aquella resolución judicial llevó aparejada una orden de alejamiento y prohibición de acudir o residir en el entorno durante cuatro años -una medida de destierro que quedó extinguida el 18 de julio de 2022, tres años antes de volver a ser detenido-. A este historial se suman otras causas penales pendientes