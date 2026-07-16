Vilardevós abre las puertas de sus primeras viviendas sociales

El Concello de Vilardevós culminó esta semana su apuesta por facilitar el acceso a la vivienda y combatir la pérdida de población con la entrega de las llaves de las primeras viviendas sociales de la localidad, habilitadas en las antiguas casas de los maestros, que estaban en desuso. Dos familias con niños escolarizados en el colegio local habitarán estos nuevos hogares, fruto de un proyecto que ha rehabilitado tres edificios municipales que suman seis viviendas para alquiler social.

Las viviendas fueron adjudicadas mediante una convocatoria pública dirigida exclusivamente a empadronados, y en la que primaron los criterios sociales. Desde el Concello destacan que esta iniciativa busca ofrecer una alternativa residencial asequible, contribuir a fijar población, apoyar a las familias y dar una nueva vida al patrimonio municipal. La alcaldesa, Tamara Balboa, avanza que “proximamente” volverán a abrir el procedimiento con el fin de adjudicar las cuatro viviendas restantes.

En función de la renta

Las dos viviendas adjudicadas cuentan con tres habitaciones, baño, salón, cocina y despensa. El precio del alquiler se fijó en función de la renta de los adjudicatarios, con cuotas que oscilan entre los 75 y los 200 euros mensuales. Entre los requisitos para acceder a ellas figuraba estar empadronado con una antigüedad mínima de seis meses, además de valorarse especialmente la situación social y familiar de los solicitantes.

Con la entrega de las primeras llaves, Vilardevós se suma a las iniciativas de vivienda pública que vienen desarrollado otros concellos de la comarca, una estrategia con la que los municipios rurales buscan atraer y retener población en un contexto marcado por el envejecimiento, la escasez de oferta residencial y las dificultades para encontrar alquileres asequibles.